CdS – Inter su Ruben Dias | così può arrivare un colpo top per Chivu

Da justcalcio.com 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo quanto riportato, l’Inter sta valutando l’acquisto di Ruben Dias, difensore portoghese. La trattativa sembrerebbe in fase preliminare e non ci sono ancora conferme ufficiali. Nel frattempo, non ci sono dichiarazioni ufficiali riguardo a un interesse del Bayern Monaco per un altro difensore, Bisseck. La situazione rimane in fase di sviluppo senza annunci ufficiali da parte dei club coinvolti.

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2026-05-30 10:20:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal CdS: Al Bayern piace Bisseck. L’indiscrezione ormai rimbalza in tutta la Germania. Con l’Inter, però, il club bavarese non si è fatto avanti. Potrebbe farlo a breve, evidentemente, tenuto conto che siamo appena alla fine di maggio. E, per di più, il difensore tedesco non sarà nemmeno “distratto” dal Mondiale, non essendo stato convocato dal ct Nagelsmann. Tutto ciò, però, non significa che il club nerazzurro non sia pronto ad affrontare la situazione. Tutto il contrario, in viale Liberazione c’è piena consapevolezza che, dopo la stagione appena conclusa, nella quale insieme a prendersi il posto da titolare, ma ha certamente alzato il suo livello, Bisseck avrebbe attirato l’attenzione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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