Il giornalista Paolo Moramarco Pedullà ha chiarito che l’operazione di mercato riguardante Ruben Dias non può essere paragonata a quella di Akanji, definendola tecnicamente sbagliata. La precisazione arriva in risposta a una voce di mercato diffusa dal Corriere dello Sport. Pedullà ha quindi negato che ci siano similitudini tra le due operazioni, senza fornire ulteriori dettagli sulle caratteristiche specifiche di ciascuna.

di Paolo Moramarco Pedullà smentisce su Ruben Dias. Le parole del giornalista in risposta alla voce di mercato lanciata dal Corriere dello Sport. Intervenuto sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha commentato la notizia lanciata dal Corriere dello Sport sull’interesse dell’ Inter per Ruben Dias, precisando aspetti tecnici e strategici dell’operazione. COMMENTO SULL’ARTICOLO – «Volevo rispondere a 500 persone che mi hanno scritto chiedendomi lumi sull’interpretazione del Corriere dello Sport che ha accostato Ruben Dias all’Inter. Io non ho grande stima di Zazzaroni, contrariamente a lui io faccio nomi e cognomi mentre lui parla sempre facendo giri larghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà smentisce su Ruben Dias: «La cosa tecnicamente sbagliata è che non può essere un’operazione alla Akanji»

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