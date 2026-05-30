Ruben Dias può essere l’erede di Bisseck? Perché il leader del City rappresenterebbe un profilo molto diverso per l’Inter
Ruben Dias potrebbe essere considerato come possibile sostituto di Bisseck. Il difensore del City ha un profilo molto diverso rispetto al precedente, con caratteristiche fisiche e di gioco distinte. La differenza principale riguarda l’impatto fisico, anche se entrambi sono difensori con una presenza importante in campo. La discussione si concentra sulla compatibilità tra il tipo di difensore e le esigenze di una squadra.
di Alberto Petrosilli Esperienza contro potenziale: due difensori lontani per caratteristiche ma accomunati dall’impatto fisico. Il confronto fra Bisseck e Ruben Dias. L’eventuale cessione di Yann Bisseck potrebbe costringere l’Inter a intervenire pesantemente sul mercato. Tra i nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi c’è quello di Rúben Dias, colonna del Manchester City e uno dei difensori più affidabili del calcio europeo. Ma sarebbe davvero il sostituto ideale del tedesco? LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La risposta è complessa, perché si tratta di due giocatori che condividono struttura fisica e presenza difensiva, ma che interpretano il ruolo in maniera molto diversa. 🔗 Leggi su Internews24.com
Notizie e thread social correlati
Bisseck strega il Bayern Monaco ma l’Inter ha già il piano per il sostituto: assalto a Ruben Dias del Manchester CityIl Bayern Monaco ha in programma di fare un’offerta per un difensore tedesco, mentre l’Inter sta considerando un trasferimento da un club inglese.
Ruben Dias a zero all’Inter: ecco perché è impossibileAl momento non ci sono trattative in corso tra l’Inter e Ruben Dias, difensore del Manchester City.
Temi più discussi: Maya Jama e Ruben Dias si sono lasciati: addio dopo 18 mesi; Il Barcellona è alla ricerca di un difensore dell'Arsenal, mentre Ruben Dias sorprende i tifosi annunciando la sua volontà di lasciare il Manchester City.; Perché tra i convocati del Portogallo per i Mondiali ci sono 4 portieri: il ct Martinez svela il motivo ricordando il regolamento; Mondiali 2026, i convocati squadra per squadra e il programma completo.
#Inter su #RubenDias: così può arrivare un colpo top per #Chivu x.com
Inter su Ruben Dias: così può arrivare un colpo top per Chivu facebook
[BILD] L'interesse del Bayern per Bisseck è reale. Il club bavarese avrebbe già richiesto informazioni concrete all'Inter. Rispetto ad altri candidati come Josko Gvardiol o Ruben Dias, il vantaggio di Bisseck risiede principalmente nel suo stipendio. A partire da 4 reddit
Inter, lavori in difesa: il piano per Solet, idea Ruben Dias se parte BisseckNon solo Jones, l'Inter lavora anche per rinforzare la difesa: gli ultimi aggiornamenti. msn.com
Inter su Ruben Dias: così può arrivare un colpo top per ChivuAl Bayern piace Bisseck. L’indiscrezione ormai rimbalza in tutta la Germania. Con l’Inter, però, il club bavarese non si è fatto avanti. Potrebbe farlo a breve, evidentemente, tenuto conto che siamo a ... msn.com