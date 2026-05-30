Ruben Dias potrebbe essere considerato come possibile sostituto di Bisseck. Il difensore del City ha un profilo molto diverso rispetto al precedente, con caratteristiche fisiche e di gioco distinte. La differenza principale riguarda l’impatto fisico, anche se entrambi sono difensori con una presenza importante in campo. La discussione si concentra sulla compatibilità tra il tipo di difensore e le esigenze di una squadra.

di Alberto Petrosilli Esperienza contro potenziale: due difensori lontani per caratteristiche ma accomunati dall’impatto fisico. Il confronto fra Bisseck e Ruben Dias. L’eventuale cessione di Yann Bisseck potrebbe costringere l’Inter a intervenire pesantemente sul mercato. Tra i nomi che stuzzicano la fantasia dei tifosi c’è quello di Rúben Dias, colonna del Manchester City e uno dei difensori più affidabili del calcio europeo. Ma sarebbe davvero il sostituto ideale del tedesco? LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La risposta è complessa, perché si tratta di due giocatori che condividono struttura fisica e presenza difensiva, ma che interpretano il ruolo in maniera molto diversa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ruben Dias può essere l’erede di Bisseck? Perché il leader del City rappresenterebbe un profilo molto diverso per l’Inter

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