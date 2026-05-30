Nella notte del 2 giugno, durante le prove per la parata ai Fori Imperiali, quattro persone sono rimaste ferite in un incidente a Roma. Tra i feriti ci sono due militari e una poliziotta, con due di loro in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nell’area di Caracalla, dove alcuni cavalli sono scappati e sono finiti in una situazione di emergenza. Un animale è stato abbattuto a seguito dell’incidente.

Quattro feriti, di cui due gravi ma non in pericolo di vita, tre militari dell’Esercito e una poliziotta, è il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte nell’area di Caracalla, a Roma, dove erano in corso le prove per la parata del 2 Giugno ai Fori Imperiali. Alcuni cavalli impiegati nelle esercitazioni si sono imbizzarriti dopo essere stati spaventati dall’esplosione di fuochi d’artificio nelle vicinanze dei recinti e dei mezzi destinati al trasporto degli animali. I feriti hanno cercato di fermare la fuga incontrollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi. Tra loro una soldatessa dei Lancieri di Montebello, ricoverata in ospedale con diverse fratture alle costole e un polmone perforato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 2 giugno, la fuga dei cavalli a Roma finisce in tragedia: quattro feriti e un animale abbattuto

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