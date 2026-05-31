Cavalli in fuga a Roma l’audio choc di una testimone | Temevo di morire
Nella notte a Roma, cavalli sono fuggiti da un recinto, causando panico tra i residenti. Una testimone ha inviato un messaggio audio ai colleghi, descrivendo urla e caos e affermando di aver temuto per la propria vita. Non sono stati riportati feriti o danni materiali, ma l’episodio ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La fuga degli animali ha creato disagi in zona, con la circolazione rallentata.
Una notte di paura, urla e caos quella raccontata da una testimone in un messaggio audio diffuso tra i colleghi. Una prova generale in vista della parata della Festa della Repubblica a Roma, si è trasformata in una scena drammatica dopo l’esplosione improvvisa di fuochi d’artificio che ha mandato nel panico 35 cavalli impegnati nella manifestazione. Gli animali, terrorizzati dal rumore, si sono imbizzarriti travolgendo militari, mezzi e automobili in sosta o in transito. A raccontare quei momenti è l’audio choc inviato da una militare presente sul posto. “È stata la nottata più spaventosa della mia vita, ve lo giuro”, racconta la donna nel messaggio vocale diffuso nelle ore successive all’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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