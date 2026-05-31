Cavalli in fuga a Roma l’audio choc di una testimone | Temevo di morire

Notizia in breve

Nella notte a Roma, cavalli sono fuggiti da un recinto, causando panico tra i residenti. Una testimone ha inviato un messaggio audio ai colleghi, descrivendo urla e caos e affermando di aver temuto per la propria vita. Non sono stati riportati feriti o danni materiali, ma l’episodio ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La fuga degli animali ha creato disagi in zona, con la circolazione rallentata.