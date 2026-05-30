Una trentina di cavalli sono fuggiti lungo via Cristoforo Colombo nel cuore della notte, creando panico tra le auto in transito. Testimoni riferiscono che gli animali, forse imbizzarriti dai fuochi d’artificio sparati da un vigile, sono stati visti galoppare tra le vetture. Durante la fuga, alcune auto sono state danneggiate e ci sono stati feriti tra le persone coinvolte. La scena è stata ripresa da diversi automobilisti e passanti presenti sul posto.

Una trentina di cavalli al galoppo tra le auto, lungo via Cristoforo Colombo, nel cuore della notte. È la scena ripresa da diversi automobilisti e passanti a Roma, dove alcuni animali impiegati nelle prove per la parata del 2 giugno sono fuggiti dall’area delle Terme di Caracalla, creando momenti di forte apprensione tra il centro e il quadrante sud della Capitale. L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte, poco prima o durante le attività preparatorie in vista della Festa della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, a spaventare i cavalli sarebbe stata l’esplosione di petardi o fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trenta cavalli della parata del 2 giugno in fuga sulla Colombo: forse imbizzarriti da fuochi sparati da un vigile. Auto danneggiate e feriti

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In fuga cavalli della parata 2 giugno, al galoppo sulla Colombo

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Tentano la fuga i cavalli sfruttati per le prove della parata del 2 Giugno a Roma. Stando alle ricostruzioni sarebbero scappati impauriti dai fuochi d'artificio. I cavalli non sono scenografie. Non sono tradizioni. Non sono strumenti. Sono nati per essere liberi! x.com

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