Il centrosinistra a Cava de’ Tirreni annuncia l’astensione e non sostiene nessuno dei candidati. La decisione lascia aperta la possibilità di un voto di protesta o di astensione tra gli elettori. Si discute anche dell’effetto del supporto dell’Udc a un candidato specifico, che potrebbe influenzare la competizione elettorale. La scelta del centrosinistra ha creato divisioni e potrebbe incidere sull’esito delle urne.

? Domande chiave Chi voteranno i cittadini dopo la scelta di astensione del centrosinistra?. Come influirà il sostegno dell'Udc a Petrone sul risultato finale?. Perché la coalizione di Accarino ha deciso di non appoggiare nessuno?. Quali saranno le conseguenze del voto libero sulle dinamiche in Comune?.? In Breve Azione, M5S e Mastella opereranno come opposizione in Consiglio Comunale.. Il ballottaggio per la città si terrà nelle date del 7 e 8 giugno.. Il commissario Roberto Lambiage annuncia il sostegno all'ex frate Luigi Petrone.. La frammentazione sposta il potere decisionale tra le piazze di Cava de' Tirreni.. Cava de’ Tirreni, il centrosinistra si spacca e non appoggerà nessuno al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cava de’ Tirreni: il centrosinistra si spacca e non appoggia nessuno

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