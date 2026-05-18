A Cava de’ Tirreni si registra un'alleanza tra diverse forze politiche per sostenere la candidatura di Accarino. La coalizione comprende rappresentanti provenienti dal campo largo, che hanno deciso di unirsi nel supporto al candidato. La regione ha espresso il proprio appoggio, rafforzando il fronte di chi si oppone a eventuali alternative. Tra i leader coinvolti ci sono figure di spicco di varie aree politiche, tutte impegnate a consolidare la propria posizione in vista delle prossime elezioni comunali.

? Punti chiave Come influirà l'unione tra Cava e la Regione sulla città?. Chi sono i leader che hanno garantito il sostegno ad Accarino?. Quali benefici concreti porterà la nuova filiera istituzionale alle famiglie?. Perché la sinergia con Minori e Ravello è fondamentale per il territorio?.? In Breve Partecipazione di Vincenzo Servalli, Tommaso Pellegrino, Piero De Luca e Riccardo Ricciardi.. Presenza dei sindaci Andrea Reale di Minori e Paolo Vuilleumier di Ravello.. Obiettivo creare sinergia tra amministrazione locale e strategie regionali di Vincenzo Maraio.. Programma focalizzato su ambiente, sanità, lavoro, cultura e turismo per i cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cava de’ Tirreni, il campo largo si unisce per la sfida di Accarino

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