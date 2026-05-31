Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli interforze nella zona della movida di Catania. Sono stati verificati locali, persone e veicoli, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. Sono stati identificati diversi soggetti e sequestrati alcuni veicoli senza assicurazione. Nessun episodio di violenza o reato grave è stato segnalato durante le operazioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo di sicurezza messo in campo. Nel corso dell’ultimo fine settimana a Catania, su disposizione della Questura di Catania e in base alle decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato attuato un ampio servizio di controllo interforze per garantire lo svolgimento ordinato della movida nel centro storico. Il dispositivo, coordinato dalla Polizia di Stato, ha coinvolto anche la Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Catania e l’Esercito Italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, con il supporto tecnico della Polizia Scientifica e del Reparto Mobile. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire comportamenti illeciti, garantire la sicurezza urbana e favorire il regolare svolgimento della movida serale e notturna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, ‘Movida sicura’: i controlli interforze nel fine settimana

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