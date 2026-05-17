Movida sicura a Catania | controlli interforze nel fine settimana I dati dell’operazione

Nel fine settimana, a Catania sono state svolte operazioni di controllo interforze per garantire la sicurezza durante la movida. Sono stati effettuati numerosi controlli nei locali pubblici e nelle vie più frequentate, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio. L’attività ha coinvolto diverse forze dell’ordine che hanno monitorato il territorio, anche attraverso servizi di pattugliamento e verifiche successive. I risultati dell’operazione sono stati comunicati dalle autorità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo di sicurezza coordinato sul territorio. Anche nel corso di questo fine settimana a Catania è stato attuato un ampio servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore e condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attività, finalizzata a garantire il corretto svolgimento della movida nel centro storico, è stata coordinata dalla Polizia di Stato con il supporto di Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia Scientifica. Aree presidiate e obiettivi dei controlli. Il dispositivo ha interessato le principali zone della movida cittadina, con presidi e posti di controllo in diverse aree sensibili, tra cui: Piazza Bellini. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Movida sicura a Catania: controlli interforze nel fine settimana. I dati dell’operazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Movida sicura: controlli interforze nel fine settimana a CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo di sicurezza Anche questo fine settimana a Catania è stato attuato un ampio servizio di controllo interforze... Catania, ‘Movida sicura’, i controlli interforze nel fine settimana: lotta ai parcheggiatori abusiviABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo interforze e obiettivi dell’operazione Anche nell’ultimo fine settimana è stato attuato un ampio servizio di... Movida sicura a Catania: quasi 400 persone controllate, sanzioni e sequestri nel weekendCATANIA - Weekend di controlli serrati a Catania nell’ambito dell’operazione Movida Sicura, coordinata dalla Polizia di Stato su disposizione del ... newsicilia.it Movida sicura, il servizio di controllo interforze a CataniaCome ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un articolato servizio di controllo interforze, predisposto con ordinanza del Questore di Catania, nell’ambito di quanto concor ... catanianews.it