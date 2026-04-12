Movida sicura | controlli interforze nel fine settimana a Catania

Nel fine settimana a Catania sono stati effettuati controlli interforze in diverse zone della città, come previsto dall’ordinanza del Questore. L’operazione, coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha coinvolto forze di polizia e altre forze dell’ordine per garantire la sicurezza durante la movida. Le attività di verifica hanno interessato vari punti della città, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle norme e prevenire situazioni di disagio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dispositivo di sicurezza. Anche questo fine settimana a Catania è stato attuato un ampio servizio di controllo interforze disposto con ordinanza del Questore e coordinato nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La Questura ha schierato un dispositivo articolato nel centro storico, con il coordinamento di un Ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, supportato da Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale ed Esercito Italiano (operazione “Strade Sicure”), oltre a Reparto Mobile e Polizia Scientifica. L’obiettivo principale è stato garantire il regolare svolgimento della movida e prevenire comportamenti illeciti in grado di compromettere l’ordine pubblico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Movida sicura: controlli interforze nel fine settimana a Catania Catania, ‘Movida Sicura’: controlli interforze nel centro della città anche questo fine settimanaABBONATI A DAYITALIANEWS Servizi straordinari per garantire sicurezza Anche questo fine settimana di gennaio, il centro storico di Catania è stato... Catania, ‘Movida Sicura’: controlli Interforze nel weekendAnche in quest’ultimo fine settimana, come di consueto, la movida catanese è stata monitorata da un servizio di controllo interforze, organizzato su...