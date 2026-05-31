A Catania, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri sono intervenuti a seguito di un furto di un SUV avvenuto in via Alcide De Gasperi. Un ragazzo di 16 anni aveva rubato il veicolo e, durante un tentativo di fuga, ha ingaggiato un inseguimento con le forze dell’ordine. Il giovane ha tentato di scappare con il veicolo, creando una situazione di pericolo durante il tentativo di arresto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il furto del veicolo e l’allerta dei Carabinieri. Poco dopo la mezzanotte a Catania, un SUV rubato pochi minuti prima in via Alcide De Gasperi ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri. Grazie alla collaborazione con la Centrale Operativa, i militari del Nucleo Radiomobile hanno individuato il mezzo mentre percorreva via di Sangiuliano a forte velocità nel centro cittadino. L’alt ignorato e la fuga per le strade della città. Alla vista della pattuglia, il conducente – un 16enne residente a Catania – non si sarebbe fermato all’ordine di alt. Ne è nato un pericoloso inseguimento notturno, durante il quale i Carabinieri avrebbero ripetutamente intimato lo stop anche con sirene e lampeggianti, senza ottenere risposta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania: ha solo 16 anni, ruba un suv e scappa ai carabinieri in un pericoloso inseguimento

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Catania, controlli sulla movida: multe e denunce di Polizia e Carabinieri

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