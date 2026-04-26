Catania inseguimento a San Cristoforo | arrestato 53enne su un SUV rubato

A Catania, nel quartiere di San Cristoforo, si è svolto un inseguimento che ha portato all’arresto di un uomo di 53 anni. Durante i controlli serali, gli agenti hanno notato un SUV che ha suscitato sospetti. Dopo aver tentato di fermarlo, il conducente ha accelerato e si è dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo. L’uomo è stato portato in commissariato e il veicolo è risultato rubato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serali e primo sospetto. Nel quartiere San Cristoforo di Catania, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati in un servizio di pattugliamento serale, hanno tratto in arresto un 53enne catanese con l’accusa di furto aggravato, sulla base degli elementi raccolti e ancora da verificare in sede giudiziaria. Durante un intervento su strada, i militari hanno notato un SUV di lusso procedere a velocità sostenuta lungo via della Concordia in direzione via Acquicella, attirando immediatamente la loro attenzione. L’inseguimento tra le vie della città. Insospettiti dalla condotta del conducente, i Carabinieri hanno deciso di intervenire intimando l’alt.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, inseguimento a San Cristoforo: arrestato 53enne su un SUV rubato Catania, furto di un’auto e folle fuga: arrestati dalla polizia due giovani di Biancavilla Notizie correlate Catania, San Cristoforo: arrestato 53enne per armi clandestine e munizioni artigianaliUn’attività mirata di prevenzione e controllo del territorio, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, ha portato all’arresto di... Catania, inseguimento folle: SUV rubato e scontro con i Carabinieri? Cosa sapere Catania, arrestato 53enne dopo inseguimento in SUV rubato tra via San Cristoforo e via Acquicella. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ruba un Suv e semina il panico tra le vie di San Cristoforo, ladro 53enne arrestato dai carabinieri; Catania, in fuga su un Suv rubato: arrestato dai carabinieri. Fuga folle a Catania con SUV rubato: arrestato 53enne dopo inseguimento nel quartiere San CristoforoI Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, impegnati in tarda serata in un servizio di perlustrazione nel quartiere San Cristoforo, al termine di un intervento su strada, hanno arrestato, sull ... ilsicilia.it Catania, furto aggravato e resistenza: i Carabinieri arrestano 53enne dopo inseguimentoInseguimento da film tra le strade di San Cristoforo: cinquantatreenne arrestato dai Carabinieri dopo una folle fuga a bordo di un SUV rubato. L’uomo, nel tentativo di seminare i militari del Nucleo R ... cataniaoggi.it Il 53enne percorreva a velocità il quartiere San Cristoforo - facebook.com facebook