A Catania, un uomo di 53 anni è stato arrestato dopo un inseguimento che è culminato con un incidente tra via San Cristoforo e via Acquicella. L’uomo era alla guida di un SUV rubato, che ha speronato un'auto dei Carabinieri durante la fuga. L’arresto è avvenuto sul posto, dove i militari hanno fermato il veicolo e bloccato il conducente.

? Cosa sapere Catania, arrestato 53enne dopo inseguimento in SUV rubato tra via San Cristoforo e via Acquicella.. Il pluripregiudicato ha causato due collisioni con i Carabinieri prima dell'obbligo di dimora.. Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Catania dopo una frenetica fuga su un SUV di lusso rubato che ha attraversato diversi quartieri della città in tarda serata. L’azione dei militari del Nucleo Radiomobile è scattata durante un normale servizio di perlustrazione nel rione San Cristoforo. Mentre le pattuglie monitoravano la zona, l’arrivo all’incrocio tra via Adamo e la via della Concordia ha interrotto la quiete notturna: un veicolo di alta gamma stava sfrecciando a velocità molto elevata con direzione via Acquicella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, inseguimento folle: SUV rubato e scontro con i Carabinieri

Catania, furto di un’auto e folle fuga: arrestati dalla polizia due giovani di Biancavilla

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