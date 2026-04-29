A Asti, un minorenne è stato ricoverato in ospedale dopo aver consumato alcol in un locale della zona nord. In risposta all’accaduto, il questore ha deciso di sospendere l’attività del locale coinvolto, che aveva somministrato bevande alcoliche a minori. La misura è stata presa per motivi di sicurezza e prevenzione, in seguito alle verifiche condotte sul caso.

È stata disposta la sospensione dell’attività di un esercizio pubblico nella zona nord di Asti dopo che un giovane è stato ricoverato in ospedale per le conseguenze dell’assunzione di superalcolici. Il provvedimento, adottato dal Questore, è stato motivato dalla reiterata somministrazione di alcolici a minorenni e dalla necessità di prevenire ulteriori episodi simili. Il provvedimento della Questura Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere l’attività del locale è stata presa dal Questore della Provincia di Asti. Il titolare dell’esercizio pubblico, situato nella zona nord della città, ha ricevuto la notifica della sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Asti, alcol ai minori nella zona nord: ragazzino finisce in ospedale e il questore chiude il locale

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