castelluccio celle e faeto fanno sistema con il turismo outdoor

Dal 9 al 15 giugno si svolgerà un corso gratuito dedicato al turismo outdoor, coinvolgendo i territori di Castelluccio, Celle e Faeto. L’iniziativa mira a promuovere un sistema integrato tra le aree, focalizzandosi su attività all’aperto. La formazione è rivolta a operatori e appassionati interessati a sviluppare competenze nel settore del turismo sostenibile. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra le comunità locali per valorizzare le attrattive naturali e culturali delle zone coinvolte.

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (Fg) – Distano pochi chilometri l’uno dall’altro Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito. Sono tre paesi dei Monti Dauni, l’area più verde della Puglia, e hanno in comune moltissime cose, tra cui un patrimonio ambientale fatto di boschi, sentieri naturalistici, aree ideali per i camminamenti, il turismo lento, quello che fa riscoprire il connubio tra natura, storia e architettura dei borghi. Un patrimonio che rappresenta una potenzialità di grande rilievo su cui lavorare non solo in chiave turistica, ma anche per sviluppare attività di servizio che rendano più attrattivo e fruibile il territorio e, al contempo, offrano opportunità occupazionali e di sviluppo per gli abitanti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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