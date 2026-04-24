’La Spezia Outdoor’ Dallo sport al turismo all’attività all’aria aperta

A La Spezia torna l’evento dedicato alle attività all’aria aperta, con un focus su sport e turismo. Promossa dal Comune, la manifestazione si svolgerà nel 2026 in una versione ampliata e più articolata rispetto agli anni precedenti. La rassegna coinvolge diverse iniziative e spazi dedicati, offrendo opportunità di confronto e di scoperta per appassionati e visitatori.

Torna ’La Spezia Outdoor’, la manifestazione dedicata allo sport, al turismo e alle attività all’aria aperta promossa dal Comune della Spezia, che nel 2026 si presenta in una veste ancora più ricca e qualificata. L’evento si svolgerà da oggi a domenica a partire dalle ore 10, trasformando la città e il suo territorio in un grande palcoscenico outdoor aperto a cittadini, famiglie, appassionati e visitatori. Ad arricchire il programma della quinta edizione la presenza della Cinqueterre Granfondo, uno degli eventi ciclistici più importanti del panorama nazionale, inserito tra i 12 grandi eventi sportivi dell’anno, che prenderà il via domenica da via Veneto alle 9, nel cuore del villaggio dell’Outdoor, creando un connubio di grande valore tra sport di alto livello, promozione del territorio e partecipazione popolare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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