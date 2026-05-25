Turismo | la regione croata di Slavonia-Baranja guarda al mercato italiano con wine tourism outdoor e natura

Da webmagazine24.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione croata di Slavonia-Baranja, situata a circa due ore da Zagabria, si rivolge al mercato italiano promuovendo il turismo enogastronomico, attività outdoor e ambienti naturali. La strategia mira ad attrarre visitatori italiani interessati a esperienze legate al vino e alla natura, con offerte di escursioni e visite nelle zone rurali. La regione si concentra su queste tematiche per aumentare il flusso di turisti provenienti dall’Italia.

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(Adnkronos) – La regione della Croazia continentale Slavonia-Baranja, situata a circa due ore d’auto da Zagabria, guarda al mercato italiano puntando su wine tourism, outdoor e natura. “L’enogastronomia è uno dei nostri principali asset, insieme alle quattro aree vitivinicole e a una tradizione vinicola che supera gli 800 anni. Tra gli eventi di punta figurano la. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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