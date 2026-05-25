Turismo | la regione croata di Slavonia-Baranja guarda al mercato italiano con wine tourism outdoor e natura

La regione croata di Slavonia-Baranja, situata a circa due ore da Zagabria, si rivolge al mercato italiano promuovendo il turismo enogastronomico, attività outdoor e ambienti naturali. La strategia mira ad attrarre visitatori italiani interessati a esperienze legate al vino e alla natura, con offerte di escursioni e visite nelle zone rurali. La regione si concentra su queste tematiche per aumentare il flusso di turisti provenienti dall’Italia.

(Adnkronos) – La regione della Croazia continentale Slavonia-Baranja, situata a circa due ore d’auto da Zagabria, guarda al mercato italiano puntando su wine tourism, outdoor e natura. “L’enogastronomia è uno dei nostri principali asset, insieme alle quattro aree vitivinicole e a una tradizione vinicola che supera gli 800 anni. Tra gli eventi di punta figurano la. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

The Wine Net a Vinitaly Tourism 2026 con uno stand condiviso: il vino cooperativo si racconta attraverso i suoi territoriA Vinitaly Tourism 2026, The Wine Net presenta uno stand condiviso dedicato al vino cooperativo e ai territori di provenienza.

Leggi anche: Vinitaly 2026, “Wine, Sea and Tourism”: Napoli porta a Verona il suo format

Temi più discussi: Slavonia-Baranja, la Croazia continentale si svela al mercato italiano; Slavonia e Baranja: il fascino autentico dell'altra Croazia; Croazia, le regioni Slavonia-Baranja puntano al mercato italiano con enogastronomia, outdoor e turismo naturalistico; Croazia che sorprende: la regione della Slavonia-Baranja, tra turismo lento, natura selvaggia e tradizioni autentiche.

Slavonia-Baranja, la Croazia continentale si svela al mercato italianoLa Slavonia è pronta a ritagliarsi uno spazio sempre più definito nell’offerta turistica italiana puntando su enogastronomia e natura ... guidaviaggi.it

Slavonia-Baranja: la Croazia magica e sorprendenteOltre alle splendide coste, il Paese e da scoprire come destinazione di wine tourism, outdoor e turismo naturalistico ... tgcom24.mediaset.it