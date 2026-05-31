Castellarano | se vinci sei in Eccellenza

Nella domenica di calcio a Castellarano e Rubierese, le partite sono state decisive per le rispettive promozioni. Entrambe le squadre si sono affrontate alle ore 16, con condizioni di caldo intenso. La vittoria di una delle due avrebbe garantito il passaggio in Eccellenza. I risultati delle gare sono ancora da verificare, ma l’esito potrebbe determinare il salto di categoria per una delle formazioni coinvolte.

Caldo torrido e avversari di livello nella domenica di Castellarano e Rubierese che inseguono i rispettivi salti di categoria (ore 16.30). Sul neutro della bassa bolognese di Bentivoglio, i rossoblù affrontano nel loro 36° match stagionale gli agguerriti romagnoli della Vis Novafeltria, vincitori della Coppa Italia ai rigori contro lo Sporting Scandiano e che saranno seguiti da tanti tifosi fra cui il sindaco Stefano Zanchini, nella finale play-off di Promozione. In palio l’automatico pass per l’ Eccellenza da cui il Castellarano manca da ben 13 anni, mentre la perdente dovrà attendere eventuali posti vacanti per il ripescaggio. Il trainer... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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