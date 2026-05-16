Alla vigilia della partita tra Como e Parma, il centrocampista ha partecipato a una conferenza stampa evidenziando la sua sensazione di fame e l’importanza della sfida, definendola un’opportunità incredibile. Ha aggiunto che, in caso di mancato risultato positivo, le possibilità di proseguire nel campionato si azzererebbero. La gara della 37ª giornata di Serie A si presenta come un momento decisivo per il Como, che affronta il Parma in un match che potrebbe avere conseguenze significative per la stagione.

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© Calcionews24.com - Fabregas in conferenza stampa alla vigilia di Como Parma: «Ovvio che c’è fame, sei davanti a un’opportunità incredibile. Se domani non vinci, non ci saranno più possibilità»

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Le parole di Fabregas dopo Milan-Como 1-1 Conferenza stampa post partita

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