Promozione | al ’Torelli’ di Scandiano davanti a oltre 700 spettatori Il Castellarano vince i play off L’Eccellenza adesso è vicina

Durante una partita davanti a più di 700 spettatori, il Castellarano ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il San Micheleese, qualificandosi per i playoff. La gara si è conclusa con i gol di Lanzotti e Rizzuto, entrambi segnati nel secondo tempo. Entrambe le formazioni si sono affrontate sul campo del 'Torelli' di Scandiano, in un match che ha visto il Castellarano consolidare la propria posizione in vista degli imminenti impegni di Eccellenza. Nel corso della partita sono stati effettuati alcuni cambi nel finale di gara.

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