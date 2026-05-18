Promozione | al ’Torelli’ di Scandiano davanti a oltre 700 spettatori Il Castellarano vince i play off L’Eccellenza adesso è vicina

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita davanti a più di 700 spettatori, il Castellarano ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il San Micheleese, qualificandosi per i playoff. La gara si è conclusa con i gol di Lanzotti e Rizzuto, entrambi segnati nel secondo tempo. Entrambe le formazioni si sono affrontate sul campo del 'Torelli' di Scandiano, in un match che ha visto il Castellarano consolidare la propria posizione in vista degli imminenti impegni di Eccellenza. Nel corso della partita sono stati effettuati alcuni cambi nel finale di gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CASTELLARANO 2 SANMICHELESE 0 CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Zinani, Piscopo, Cani, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Bettelli (42’st Belfasti), Rizzuto (42’st Turci); Travagliati. A disp.: A.Peddis, Longu, Guicciardi, Dakoli, Tincani, Cavazzoli, Valentini. All.: Lodi Rizzini SANMICHELESE: Schiuma, Baisi, Merli (33’st Ferrari), Vernia (25’st M.Peddis), Ashong, Farina, Alicchi, Spezzani, Notari, Casta (34’st Fontanini), Manzini. A disp.: Paganelli, Doku, Rafrari, Tardini, Teneggi, Gorzanelli. All.: Azzurro Arbitro: De Luca di Piacenza Reti: Rizzuto su rigore al 24’st, Bettelli al 29’st. Note: ammoniti Spezzani, Farina e Notari Il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione al 8217torelli8217 di scandiano davanti a oltre 700 spettatori il castellarano vince i play off l8217eccellenza adesso 232 vicina
© Sport.quotidiano.net - Promozione: al ’Torelli’ di Scandiano davanti a oltre 700 spettatori. Il Castellarano vince i play off. L’Eccellenza adesso è vicina
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Calcio, l'Ostuni vince a Matino e ritorna in Eccellenza: seconda promozione di filaMATINO (LECCE) - L'Ostuni Calcio 2024 batte la Virtus Matino per 2 a 0 e stacca il pass per il prossimo torneo di Eccellenza pugliese.

Leggi anche: CALCIO A 5 serie C1 E C2. Vigor, finale play off sempre più vicina e l’Atletico vince lo scontro diretto

K Sport, profumo di serie D. Torelli beffa il Matelicamatelica 0k sport montecchio 1: Ginestra, Montella, Merli (45’ st Bonvin), Bucari, Bianchi L., Lapi, Mengani E. (28’ st Pedrini), Tomas Caleir, Touray (42’ st ... ilrestodelcarlino.it

Promozione. Masi Torello ci prova invano. I tre punti vanno alla DozzeseDOZZESE: Pandolfi, Volta, Borsetti, Dall’Olio, Orazietti, Rocchi A., Donattini (20’ st Kibongui), Martelli (15’ st Selami), Parigi, Dal Monte (34’ st Penda ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web