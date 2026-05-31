Cassazione | i bonifici sproporzionati tra coniugi sono debiti da restituire
Secondo una sentenza della Cassazione, i bonifici tra coniugi che risultano sproporzionati devono essere restituiti come debiti. La differenza tra un regalo e un prestito obbligatorio si basa sulla natura dell’atto e sulla volontà delle parti. Inoltre, alcune spese familiari non sono più considerate donazioni gratuite, anche se inizialmente erano state fatte senza un corrispettivo. La decisione si concentra su come vengono interpretati i trasferimenti di denaro tra coniugi e le relative implicazioni legali.
? Domande chiave Come si distingue un regalo da un prestito obbligatorio?. Quali spese familiari non sono più considerate donazioni gratuite?. Chi deve dimostrare la natura del versamento in tribunale?. Perché un messaggio WhatsApp non basta a giustificare il denaro?.? In Breve Donazioni senza atto notarile sono nulle per somme di non modico valore.. Messaggi WhatsApp o email non provano la gratuità di versamenti elevati.. Il giudice valuta la sproporzione tra reddito del donante e importo versato.. La sentenza tutela acquisti di auto di lusso e ristrutturazioni immobiliari.. La Cassazione riscrive le regole dei bonifici tra coniugi: i versamenti sproporzionati diventano debiti da restituire. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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