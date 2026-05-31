Cassazione | i bonifici sproporzionati tra coniugi sono debiti da restituire

Notizia in breve

Secondo una sentenza della Cassazione, i bonifici tra coniugi che risultano sproporzionati devono essere restituiti come debiti. La differenza tra un regalo e un prestito obbligatorio si basa sulla natura dell’atto e sulla volontà delle parti. Inoltre, alcune spese familiari non sono più considerate donazioni gratuite, anche se inizialmente erano state fatte senza un corrispettivo. La decisione si concentra su come vengono interpretati i trasferimenti di denaro tra coniugi e le relative implicazioni legali.