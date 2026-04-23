Pensione di reversibilità divisa tra più coniugi le regole della Cassazione

La Corte di Cassazione ha chiarito le modalità con cui deve essere suddivisa la pensione di reversibilità quando ci sono più coniugi beneficiari. La decisione si concentra sui criteri legali applicabili in questi casi e fornisce indicazioni precise sulla ripartizione delle somme. La sentenza definisce le regole da seguire per garantire una distribuzione corretta della pensione tra tutte le parti coinvolte.

La Corte di Cassazione stabilisce il criterio fondamentale per la ripartizione della pensione di reversibilità tra più coniugi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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