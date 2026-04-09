La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per violenza sessuale tra coniugi nei confronti di un uomo, ordinando che il procedimento venga ripreso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. La decisione riguarda un caso di presunte violenze all’interno di un rapporto di coppia, che ora dovrà essere riesaminato in un nuovo processo. La Cassazione ha motivato la decisione con l’annullamento della sentenza precedente.

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per violenza sessuale a carico di Z.G., determinando che il processo debba essere riavviato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria. La decisione è arrivata l’8 aprile 2026, a seguito dell’accoglimento delle censure sollevate dalla difesa in merito alla legittimità del giudizio precedente. Il caso ha radici nel 2014 e si sviluppa a Seminara, in provincia di Reggio Calabria. Le accuse riguardano presunti episodi di natura sessuale avvenuti all’interno della vita domestica, specificamente nel contesto del legame tra coniugi. Le criticità probatorie e il ruolo della Terza Sezione Penale. La Terza Sezione Penale ha rilevato l’insufficienza di certi passaggi valutativi effettuati nei gradi di giudizio precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza sessuale tra coniugi: Cassazione azzera la condanna

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