Caso Trovato Mazza dopo dieci anni attesa per la riapertura delle indagini | Tenete accese le luci su Sissy

Dopo dieci anni, le indagini sul caso Trovato Mazza sono state riaperte. La madre di Sissy, vittima del caso, chiede che le luci rimangano accese su questa vicenda. Ha dichiarato di non aver mai accusato nessuno e di desiderare giustizia per sua figlia, sottolineando che nessuno ha voluto indagare o difenderla.

Il padre della poliziotta morta in circostanze mai chiarite, ripercorre la battaglia contro l'archiviazione per suicidio, mentre sul caso la deputata Ascari chiede una commissione parlamentare d'inchiesta “Io non ho mai accusato nessuno, chiedo giustizia per mia figlia, che è morta perché nessuno ha voluto indagare, nessuno l'ha difesa. E se sono le stesse forze dello stato a non cercare la verità e anzi nasconderla, a chi stiamo affidando i nostri figli?” Salvatore, padre di Sissy Trovato Mazza, è pronto all'ennesima trincea perché si scopra cosa è accaduto il 1 novembre 2016, quando la ventottenne agente di polizia penitenziaria originaria di Taurianova fu ritrovata gravemente ferita alla nuca da un colpo sparato dalla sua pistola d'ordinanza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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