Sissy Trovato Mazza quarta archiviazione per il caso della poliziotta trovata morta a Venezia

La Procura di Venezia ha richiesto per la quarta volta l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di una poliziotta penitenziaria, avvenuta nel 2019 dopo essere stata ferita da un colpo di pistola in un ascensore di un ospedale cittadino nel 2016. La donna, nota come Maria Teresa Trovato Mazza, era stata ferita tre anni prima e successivamente era deceduta. La decisione di archiviare il caso è stata nuovamente presentata dalla procura.

Per la quarta volta, la Procura di Venezia aveva chiesto di mettere la parola fine all'inchiesta sulla morte di Maria Teresa "Sissy" Trovato Mazza, la poliziotta penitenziaria ferita da un colpo di pistola in un ascensore dell'ospedale Civile di Venezia nel 2016 e deceduta nel 2019. Questa volta, il gip Lea Acampora ha accolto l'istanza, disponendo la chiusura del fascicolo per istigazione al suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it Caso Trovato Mazza, dopo dieci anni attesa per la riapertura delle indagini: "Tenete accese le luci su Sissy"Il padre della poliziotta morta in circostanze mai chiarite, ripercorre la battaglia contro l'archiviazione per suicidio, mentre sul caso la deputata... Temi più discussi: Il gip di Venezia archivia l’indagine su Sissy Trovato Mazza (agente della penitenziaria originaria di Taurianova); Sissy Trovato Mazza caso archiviato, fu suicidio. La rabbia dei familiari: Una schifezza; Agente penitenziaria morta a Venezia, caso archiviato per la quarta volta; Caso archiviato per sempre: L’agente Sissy si è suicidata. Sissy Trovato Mazza, quarta archiviazione per il caso della poliziotta trovata morta a VeneziaPer la quarta volta, la Procura di Venezia aveva chiesto di mettere la parola fine all'inchiesta sulla morte di Maria Teresa Sissy Trovato ... fanpage.it Morte di Sissy Trovato Mazza: archiviato per la quarta volta il caso, la famiglia non si arrendeE’ stata archiviata per la quarta volta l’indagine sulla morte di Maria Teresa Sissy Trovato Mazza, l’agente penitenziaria originaria di Taurianova (Reggio Calabria) in servizio al carcere femminile ... strettoweb.com Sul caso di Sissy Trovato Mazza ho depositato da tempo un’interrogazione parlamentare e tenuto una conferenza alla Camera proprio un mese fa insieme alla sua famiglia. Con me c’erano il padre di Sissy, Salvatore Trovato Mazza, la psicologa forense e cri - facebook.com facebook Morte di Sissy Trovato Mazza a Venezia, il caso archiviato dopo 10 anni: «Si è sparata in ospedale, nessuna ipotesi alternativa» x.com