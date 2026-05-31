Caso Poggi | tracce sulla scena compatibili con le scarpe di Stasi

Notizia in breve

Sono state trovate tracce sulla scena del crimine compatibili con le scarpe di una persona chiamata Stasi. Le impronte a forma di V sono al centro di alcune domande sulla versione fornita da Stasi riguardo agli eventi. Inoltre, sono emerse incongruenze sullo stato delle scarpe Lacoste di Stasi, che risultavano pulite dopo il delitto, nonostante si ipotizzi che siano state usate nella scena.