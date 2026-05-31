Caso Poggi | tracce sulla scena compatibili con le scarpe di Stasi
Sono state trovate tracce sulla scena del crimine compatibili con le scarpe di una persona chiamata Stasi. Le impronte a forma di V sono al centro di alcune domande sulla versione fornita da Stasi riguardo agli eventi. Inoltre, sono emerse incongruenze sullo stato delle scarpe Lacoste di Stasi, che risultavano pulite dopo il delitto, nonostante si ipotizzi che siano state usate nella scena.
? Domande chiave Come spiegano le impronte a V la versione di Stasi?. Perché le suole delle scarpe Lacoste risultavano pulite dopo il delitto?. Chi è l'amico di Chiara Poggi ora accusato di omicidio?. Cosa potrebbero cambiare i nuovi rilievi del Ris per la revisione?.? In Breve Impronte a V compatibili con scarpe Lacoste vicino alla pozza di sangue.. Andrea Sempio accusato di omicidio volontario senza concorso con altri soggetti.. Procura di Pavia sollecita revisione processo per condanna di Stasi a 16 anni.. Tracce rilevate a 20 centimetri dalla pozza di sangue vicino alla cantina.. Garlasco, il Ris di Cagliari individua impronte geometriche compatibili con le scarpe di Stasi vicino alla gora di sangue. 🔗 Leggi su Ameve.eu
GARLASCO 2025: IL SEGRETO DI MARCO POGGI 4 PERSONE SULLA SCENA DEL CRIMINE
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