L' informativa su Sempio | Il movente nei video intimi di Chiara e Stasi Scarpe compatibili con l' impronta del delitto

Un'agenzia investigativa di Milano ha depositato un'informativa riguardante l'indagine su Andrea Sempio, sollevando dubbi su alcuni aspetti della ricostruzione processuale che portò alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i documenti, il movente nei video intimi coinvolgerebbe Sempio, e ci sarebbero scarpe compatibili con l'impronta del delitto. La vicenda riguarda anche elementi legati alle prove e alla ricostruzione dei fatti.

Un’informativa del Nucleo investigativo di Milano, depositata agli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio, mette in discussione alcuni punti della ricostruzione che portò alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. I militari descrivono una dinamica basata su un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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