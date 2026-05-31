La Cassazione ha annullato le condanne per bancarotta nel caso North East Services, riguardante un procedimento giudiziario su un patrimonio di 36 milioni di euro nel caveau. La decisione si basa sul fatto che quei soldi non sono considerati patrimonio societario. Inoltre, si discute su come cambierà la destinazione dei beni di lusso venduti alle aste successive alla sentenza.

? Domande chiave Perché i 36 milioni nel caveau non sono considerati patrimonio societario?. Come cambia il destino dei beni di lusso venduti nelle aste?. Chi potrà reclamare i proventi delle auto e delle barche vendute?. Quali rischi corre il processo a causa della vicinanza alla prescrizione?.? In Breve I 36 milioni di euro nel caveau di Silea non appartenevano alla società.. Il procedimento torna al gip di Treviso per il rischio prescrizione reati.. I beni di lusso includevano una Maserati M144 e una Porsche Cayenne.. La sentenza di marzo di Venezia aveva ipotizzato l'appropriazione indebita dei fondi.. La Cassazione annulla le condanne per il caso North East Services: i soldi del caveau non appartenevano alla società. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso North East Services: Cassazione annulla le condanne per bancarotta

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