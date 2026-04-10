La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per bancarotta fraudolenta nei confronti del legale rappresentante di una società del settore marittimo. La sentenza ha disposto il rinvio del procedimento ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. La decisione riguarda un procedimento legato a un procedimento giudiziario avviato in precedenza.

La Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento della condanna per bancarotta fraudolenta emessa nei confronti di Alberto Tiriolo, legale rappresentante della Sea Sorgat Srl, rimandando il processo a un’altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro per un nuovo giudizio. La decisione del Supremo Collegio arriva dopo l’udienza dello scorso 7 aprile 2026, mettendo in discussione l’esito dei precedenti passaggi giudiziari relativi alla gestione finanziaria della società fallita. Il percorso giudiziario tra distrazioni milionarie e prescrizioni. Le radici del procedimento risalgono alla dichiarazione di fallimento della Sea Sorgat Srl, evento che ha portato all’iscrizione di Alberto Tiriolo nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Sea Sorgat: la Cassazione annulla la condanna per bancarotta

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