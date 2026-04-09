Caso Ranza la Cassazione annulla le condanne ai 10 agenti accusati di tortura nel carcere

La Corte di Cassazione ha deciso di annullare le condanne di dieci agenti coinvolti in un procedimento legato a presunti atti di tortura in un carcere. La sentenza riguarda un caso che aveva visto gli agenti condannati in primo grado e in appello, ma che ora torna all’attenzione delle autorità giudiziarie. La decisione si basa su motivazioni legate all’applicabilità delle norme e alle prove presentate durante il processo.

Siena, 9 aprile 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per dieci agenti della penitenziaria accusati di tortura, per il presunto pestaggio ai danni di un detenuto nel carcere di San Gimignano (Siena) avvenuto nell'ottobre 2018, con rinvio alla corte d'appello di Firenze per un processo di secondo grado bis. Anziana violentata da uno straniero, stupratore scarcerato per un errore burocratico: “L’ordinanza non era tradotta in francese” Un anno fa, la corte d'appello di Firenze aveva confermato la condanna, inflitta in primo grado in abbreviato, ai dieci poliziotti con pene comprese tra 2 anni e 3 mesi a 2 anni e 8 mesi di reclusione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Ranza, la Cassazione annulla le condanne ai 10 agenti accusati di tortura nel carcere Caso Trapani: Cassazione annulla condanne su morte turista nel B&B, rinvio al giudizioLa Corte di Cassazione ha annullato le condanne nei confronti di Tuzza Augugliaro, 86 anni, e della figlia Benedetta Serafico, 64 anni, titolari del... Agenti accusati di torture nel carcere minorile di Casal del Marmo, in 10 indagati e 5 sospesi dal servizioLa Procura di Roma ha aperto un’inchiesta su presunte violenze e torture avvenute all’interno del carcere minorile di Casal del Marmo. Temi più discussi: Torture a Ranza, oggi Cassazione per dieci; Torture al carcere di Ranza, domani il terzo e ultimo atto in Cassazione; Caso Ranza, la Cassazione annulla le condanne ai 10 agenti accusati di tortura nel carcere; Pestaggio al carcere di Ranza, Cassazione annulla la sentenza con rinvio: esclusa la tortura. Caso Ranza, la Cassazione annulla le condanne ai 10 agenti accusati di tortura nel carcereIl processo per il comportamento nei confronti di un detenuto durante il trasferimento di cella. Il procuratore generale Lettieri: Assenza di elementi sufficienti a pervenire alla certa affermazione ... lanazione.it Torture a Ranza, oggi Cassazione per dieciIl caso delle presunte torture nel carcere di Ranza oggi arriva davanti alla Corte di Cassazione. Che potrebbe dunque ... lanazione.it Caso #Salis, il cerchio si stringe Psicodramma #Italia #Sigonella, no di #Corsetto. #Meloni: nessuna tensione Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #siamoinedicola #1aprile #iltempoquotidiano. - facebook.com facebook