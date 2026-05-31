È emerso che ci sono dubbi sulla scelta dei centri di ricerca coinvolti nello sviluppo dei monoclonali. Inoltre, si indaga su come siano stati gestiti i 380 milioni di euro destinati alla ricerca sul Covid. Non è chiaro chi abbia influenzato le decisioni relative alla selezione delle strutture di ricerca o al loro finanziamento. Le autorità competenti stanno esaminando i processi e le modalità di assegnazione dei fondi e delle scelte strategiche.

? Punti chiave Chi ha influenzato la scelta dei centri di ricerca per i monoclonali?. Come sono stati gestiti i 380 milioni destinati alla ricerca Covid?. Perché le dosi gratuite di Silvestri sono state rifiutate nel 2020?. Quali legami uniscono la deputata Zambito alle aziende farmaceutiche coinvolte?.? In Breve Governo Conte stanziò 380 milioni di euro per ricerca vaccini e monoclonali.. Silvestri propose 10.000 dosi gratuite di anticorpi a ottobre 2020.. Marcucci e Zambito legati a Toscana Life Science e Kedrion Biopharma.. Protocollo clinico sviluppato dall'Ospedale San Matteo di Pavia nel 2020.. Il caso dei monoclonali e le ombre sulla ricerca: quando il business incrocia la gestione della salute pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso monoclonali: dubbi su Zambito e i fondi per la ricerca Covid

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Covid, indagine su 500mila euro e mascherine: dubbi su fondi UcoiiLa Commissione d’inchiesta sul Covid ha avviato un’indagine su una somma di 500mila euro e sulla distribuzione di mascherine durante l’emergenza...

Covid, gli affari su plasma e monoclonali mandano in tilt la sinistraIn commissione Covid si discute del business legato ai monoclonali e al plasma durante la pandemia.