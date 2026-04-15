La Commissione d’inchiesta sul Covid ha avviato un’indagine su una somma di 500mila euro e sulla distribuzione di mascherine durante l’emergenza sanitaria. Al centro dell’attenzione ci sono le rivelazioni relative ai flussi finanziari e alle donazioni provenienti dall’Unione delle comunità islamiche in Italia. Le verifiche riguardano anche i dispositivi sanitari consegnati durante il periodo di emergenza.

La Commissione d’inchiesta sul Covid ha ufficialmente preso in carico le rivelazioni riguardanti i flussi finanziari e i dispositivi sanitari distribuiti durante l’emergenza pandemica, con un specifico sulle donazioni effettuate dall’Unione delle comunità islamiche in Italia. Al centro dell’attenzione parlamentare ci sono 500 mila euro in denaro e una fornitura di 100 mila mascherine destinate agli ospedali, risorse raccolte in un arco temporale di meno di due mesi dalla Flotilla guidata da Yassine Lafram, ma la cui destinazione finale e la relativa rendicontazione non risultano ancora chiarite. Indagini sui flussi finanziari e sospetti di radicalismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Covid, indagine su 500mila euro e mascherine: dubbi su fondi Ucoii

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