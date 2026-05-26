covid gli affari su plasma e monoclonali mandano in tilt la sinistra

In commissione Covid si discute del business legato ai monoclonali e al plasma durante la pandemia. La discussione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti di sinistra, che hanno espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni commerciali. La riunione si è concentrata sulle pratiche di approvvigionamento e distribuzione di questi trattamenti, senza approfondire aspetti clinici o regolamentari. Nessuna decisione è stata adottata in questa fase, e l'attenzione resta focalizzata sui protocolli di somministrazione.

In commissione Covid si parla di vaccini e del business su monoclonali e plasma in pandemia e alla sinistra parte la brocca. In audizione c’è Giovanni Rezza, ex dg della Prevenzione del ministero della Salute. «Grazie ai vaccini non abbiamo raggiunto l’immunità di gregge tanto ambita ma abbiamo evitato 517mila ospedalizzazioni, oltre 56mila ricoveri in terapia intensiva e 151.500 decessi», dice l’ex dirigente, che difende le scelte del governo di Giuseppe Conte snocciolando le cifre dell’Istituto superiore di Sanità. Qualche ammissione farà felice i No Vax, come quella sugli effetti collaterali su miocardio e pericardio «molto inferiori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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