Caso Maleventum | 1,3 milioni sottratti tra lusso e servizi negati
I gestori dell'operazione sono stati accusati di aver sottratto circa 1,3 milioni di euro, destinati a servizi e strutture di lusso, che sono stati poi nascosti ai controlli. Le autorità stanno indagando su come siano riusciti a coprire queste carenze e chi abbia autorizzato l'acquisto di gioielli con fondi pubblici. Le indagini mirano a chiarire le modalità di gestione dei soldi e le eventuali responsabilità di chi ha approvato le spese.
? Domande chiave Come facevano i gestori a nascondere le carenze ai controlli?. Chi ha permesso l'acquisto di gioielli con i fondi pubblici?. Quali servizi essenziali sono stati tagliati per finanziare il lusso?. Perché il funzionario della Prefettura avvisava i centri prima delle ispezioni?.? In Breve Renza Fusco, Elio Ouechtati, Giuseppe Caligiure e Giovanni Pollastro coinvolti per oltre 1,1 milioni.. Felice Panzone preavvisava i gestori dei controlli Nas, Asl e Unhcr per occultare carenze.. Danni da contratti fittizi e penali non applicate ammontano a circa 331.000 euro.. Guardia di Finanza indaga su frodi specifiche a Calvi, Telese Terme e Durazzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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