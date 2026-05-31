Caso Maleventum | 1,3 milioni sottratti tra lusso e servizi negati

Notizia in breve

I gestori dell'operazione sono stati accusati di aver sottratto circa 1,3 milioni di euro, destinati a servizi e strutture di lusso, che sono stati poi nascosti ai controlli. Le autorità stanno indagando su come siano riusciti a coprire queste carenze e chi abbia autorizzato l'acquisto di gioielli con fondi pubblici. Le indagini mirano a chiarire le modalità di gestione dei soldi e le eventuali responsabilità di chi ha approvato le spese.