Pressione cinese sull’Africa Il caso dei sorvoli negati a Taiwan

Recentemente, il presidente di Taiwan ha annullato una visita ufficiale in un paese africano dopo che tre nazioni insulari dell’Oceano Indiano hanno revocato i permessi di sorvolo per il suo aereo presidenziale. La decisione è arrivata poco prima della visita programmata e ha coinvolto Seychelles, Mauritius e Madagascar, che avevano precedentemente autorizzato il transito. La vicenda si inserisce in un contesto di pressioni da parte della Cina sull’area.

Il presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha rinviato una visita ufficiale in Eswatini dopo che Seychelles, Mauritius e Madagascar hanno revocato improvvisamente i permessi di sorvolo per l’aereo presidenziale. Secondo Taipei, la decisione sarebbe il risultato di pressioni dirette da parte della Cina, che avrebbe fatto leva su strumenti economici e diplomatici per bloccare il viaggio. Si tratta di un episodio inusuale, un precedente preoccupante: raramente un presidente taiwanese è costretto a cancellare una missione all’estero per ostacoli di natura politica, sebbene mascherati da ragioni logistiche. Tanto che nel commentare l’accaduto, Lai ha adottato un tono esplicito, inserendo la vicenda nella cornice più ampia degli equilibri lungo lo stretto di Taiwan.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Pressione cinese sull’Africa. Il caso dei sorvoli negati a Taiwan Notizie correlate Leggi anche: Negati i funerali in chiesa al boss Mimmo Belfiore. Don Ciotti: “Non mettiamo un uomo di sangue sull’altare dei santi” Missili low cost per conquistare Taiwan: come funziona la strategia cineseIn Cina è in corso un dibattito sull’adozione di munizioni guidate a basso costo pensate per sostenere guerre lunghe e ad alta intensità come un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il presidente di Taiwan annulla il viaggio in Africa denunciando pressioni cinesi; L’AFRICA E IL DRAGONE CONTRO LE ILLUSIONI DI WASHINGTON; La grammatica geopolitica dell’anti-egemonia cinese; La Russia sfrutta le crisi globali. Pressione cinese sull’Africa. Il caso dei sorvoli negati a TaiwanIl presidente di Taiwan, Lai Ching-te, ha rinviato una visita ufficiale in Eswatini dopo che Seychelles, Mauritius e Madagascar hanno revocato improvvisamente i permessi di sorvolo per l’aereo ... formiche.net Mentre se la prende col Giappone, la Cina guarda a TaiwanLa ritorsione durissima del governo cinese contro il Giappone per una disputa su Taiwan è parte di una campagna che da un lato cerca di isolare Taiwan all’estero, e dall’altro vuole intensificare il ... ilpost.it A proposito di come si manifesta la pressione diplomatica cinese contro i rappresentanti istituzionali di Taiwan - in questo caso il presidente x.com Zhang Han: "Nessuno può fermare il grande processo di avvicinamento e unione tra i compatrioti delle due sponde dello Stretto" Il 22 aprile, durante la conferenza stampa ordinaria dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, un giornalista - facebook.com facebook