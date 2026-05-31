Su social media, alcuni tifosi del Milan hanno espresso commenti negativi nei confronti di un giocatore, definendolo “scarso” e “lontano da Milanello”. Inoltre, si sono susseguite affermazioni secondo cui il suo ciclo al club sarebbe terminato e che chiunque conosca il Milan desidererebbe la sua cessione. Questi commenti sono stati condivisi in risposta a recenti controversie legate a un caso che coinvolge il giocatore.

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di 'Sport TV', Rafael Leao ha annunciato la sua intenzione di lasciare il Milan al termine della stagione per intraprendere una nuova avventura in un altro campionato. Una decisione che era nell'aria da tempo, ma che ha spiazzato tifosi e addetti ai lavori per tempistiche e modalità. Il clima di incertezza che regna a Casa Milan ha influito sulla vicenda, ma l'atteggiamento del portoghese non è stato gradito dal popolo rossonero. I tifosi si sono riversati in massa sui social per commentare l'intervista di Leao. Tra commenti di rabbia, meme e qualcuno che giustifica la scelta del portoghese, la redazione di Pianeta Milan ha raccolto alcune reazioni originali del popolo rossonero alla decisione del proprio numero 10. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caso Leao, tifosi rossoneri avvelenati sui social: “Chiunque sappia cos’è il Milan vorrebbe la sua cessione”

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