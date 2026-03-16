La peggior partita di Leao | le reazioni social dei tifosi rossoneri a Lazio-Milan

Da pianetamilan.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio all'Olimpico, i tifosi del Milan sui social hanno rivolto molte critiche a Rafael Leao, considerato il protagonista più contestato del match. La partita ha suscitato reazioni accese tra i supporter rossoneri, che hanno espresso il loro disappunto sui vari canali online. Le discussioni si sono concentrate sulle prestazioni individuali e sulla mancanza di efficacia in campo.

Il Milan perde, 0-1, all'Olimpico contro la Lazio e tra i tifosi rossoneri, sui social, il più bersagliato è Rafael Leao. Il video Il Milan di Massimiliano Allegri perde, 0-1, allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Maurizio Sarri e spreca così un’importante occasione per avvicinarsi all’Inter in classifica. Sui social i tifosi rossoneri sono particolarmente critici nei confronti di Rafael Leao, uscito scontento dal campo. Queste alcune reazioni dal web: il video di 'GazzettaTV' . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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