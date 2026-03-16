La peggior partita di Leao | le reazioni social dei tifosi rossoneri a Lazio-Milan

Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Lazio all'Olimpico, i tifosi del Milan sui social hanno rivolto molte critiche a Rafael Leao, considerato il protagonista più contestato del match. La partita ha suscitato reazioni accese tra i supporter rossoneri, che hanno espresso il loro disappunto sui vari canali online. Le discussioni si sono concentrate sulle prestazioni individuali e sulla mancanza di efficacia in campo.

Il Milan perde, 0-1, all'Olimpico contro la Lazio e tra i tifosi rossoneri, sui social, il più bersagliato è Rafael Leao. Il video Il Milan di Massimiliano Allegri perde, 0-1, allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio di Maurizio Sarri e spreca così un’importante occasione per avvicinarsi all’Inter in classifica. Sui social i tifosi rossoneri sono particolarmente critici nei confronti di Rafael Leao, uscito scontento dal campo. Queste alcune reazioni dal web: il video di 'GazzettaTV' . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - “La peggior partita di Leao”: le reazioni social dei tifosi rossoneri a Lazio-Milan Articoli correlati “La peggior partita di Leao”: le reazioni social a Lazio-MilanIl Milan perde 1-0 all’Olimpico contro la Lazio e spreca così un’importante occasione per avvicinarsi all’Inter. Milan-Parma 0-1, le reazioni social dei tifosi rossoneri dopo la débâcle di ‘San Siro’Il Milan perde in casa, 0-1, contro il Parma dopo una partita giocata male e con polemiche arbitrali: le reazioni social dei tifosi rossoneri. Contenuti e approfondimenti su La peggior partita di Leao le reazioni... Temi più discussi: La peggior partita di Leao: le reazioni social a Lazio-Milan; Il Milan rifiuta la chiamata scudetto: sconfitta con la Lazio e l’Inter vola; Da vendere, anzi regalatelo!: i tifosi del Milan indicano il peggiore in campo del 1°T contro la Lazio; Milan con la Lazio per non mollare lo Scudetto. VOTI fantacalcio Lazio-Milan: Isaksen e Gila da 7! Leao da 5, Estupinan il peggioreVoti fantacalcio Lazio Milan 29^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Clicca qui e scopri di più ... fantamaster.it Lazio-Milan 1-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Isaksen, gli highlightsLa diretta live di Lazio-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it La Lazio ha vinto per 1-0 contro il Milan nel posticipo della 29esima giornata del campionato di Serie A. Vittoria pesante per la compagine allenata da Maurizio Sarri, mentre per Massimiliano Allegri si tratta di uno stop importante, ora il Napoli è a meno 1. - facebook.com facebook Pagelle Lazio-Milan: Estupinan asfaltato (4), Leao da dimenticare (4,5) Modric ci prova (6), Maldini senza paura (6,5) x.com