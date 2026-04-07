Napoli-Milan 1-0 decide Politano | sui social i tifosi rossoneri invocano un attaccante

Nel match tra Napoli e Milan, terminato 1-0, il gol decisivo è stato segnato da Politano al 79’ minuti. La partita si è svolta allo stadio 'Maradona'. Dopo la sconfitta, molti tifosi rossoneri hanno espresso sui social la richiesta di un attaccante. Nessuna altra azione o evento particolare è stato riportato nel risultato o nel commento post-partita.

Napoli batte Milan 1-0 al 'Maradona' con il gol di Matteo Politano al 79': sui social tutta la rabbia dei tifosi rossoneri. Ecco il video Il Napoli di Antonio Conte batte il Milan di Massimiliano Allegri per 1-0 al 'Maradona' con il gol di Matteo Politano al 79': gli azzurri, con questo successo, scavalcano i rossoneri al secondo posto della classifica in Serie A e mantengono accese le speranze di Scudetto. Diavolo, invece, out dai giochi e ora preoccupato di dover difendere il posto in Champions League dagli assalti delle altre squadre dietro. Sui social tutta la rabbia dei tifosi rossoneri. Ecco il video di 'GazzettaTV' 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Napoli-Milan 1-0, decide Politano: sui social i tifosi rossoneri invocano un attaccante Napoli-Milan, la decide Politano. E i tifosi rossoneri invocano un attaccanteIl Napoli batte il Milan 1-0 nello scontro diretto del Maradona, grazie alla rete di Politano e la squadra di Conte si prende il secondo posto,... Napoli secondo in classifica, Milan battuto 1-0: decide Politano(Adnkronos) – Il Napoli vola al secondo posto in classifica superando il Milan oggi ospite al Maradona: 1-0 il risultato finale del big match che... Temi più discussi: Highlights Serie A: Napoli-Milan 1-0: gli highlights Video; Napoli-Milan 1-0: gol e highlights; Napoli-Milan 1-0, decide il gol di Politano. Azzurri secondi a - 7 dall'Inter. Conte: Siamo lì...; la resa di Allegri: Lo scudetto è andato; Napoli, festa doppia: batte 1-0 il Milan e si prende il secondo posto. Napoli-Milan 1-0: gol e highlights. Politano entra e firma la rete decisivaIl big match del Maradona lo vince il Napoli che batte 1-0 il Milan e lo supera in classifica, riportandosi a -7 dall'Inter capolista. Dopo un primo tempo senza grossi guizzi, nella ripresa Conte mand ... sport.sky.it Napoli/Milan, (1-0) il diavolo perde la coda ed il secondo postoIl Napoli conquista una vittoria fondamentale battendo il Milan per 1-0 allo Stadio Diego Armando Maradona, nel big match della 31ª giornata di Serie A. A decidere la sfida è stato Matteo Politano, ... ilnapolionline.com Full-time: Napoli-Milan 1-0 #napoli #milan #ilmattino - facebook.com facebook Napoli-Milan 1-0, le pagelle: Politano tiene accesa la corsa scudetto. De Winter, errore fatale x.com