L’imputato si trova in Liguria per iniziare un percorso di neuroriabilitazione dopo aver subito un grave danno cerebrale. I periti incaricati stanno valutando se il danno abbia compromesso la capacità di intendere al momento dei fatti. Tuttavia, non sono ancora riusciti a determinare con certezza se l’imputato fosse in grado di capire la natura del proprio operato. La questione della responsabilità resta in sospeso.

? Punti chiave Come influenzerà il danno cerebrale la capacità di intendere dell'imputato?. Perché i periti non riescono a stabilire la responsabilità del delitto?. Cosa determinerà il trasferimento in Liguria sul futuro del processo?. Come cambierà il giudizio sulla pericolosità sociale dopo la riabilitazione?.? In Breve Delitto avvenuto l'8 febbraio 2025 a Rufina contro Eleonora Guidi.. Trauma cranico con foro cerebrale simile a una noce nei lobi frontali.. Perizia clinica indica pericolosità sociale assente per l'imputato di 38 anni.. Trasferimento in Liguria per neuroriabilitazione dopo il ricovero a Ponte a Niccheri.. Il trasferimento di Lorenzo Innocenti in Liguria dopo il tragico evento di Rufina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Guidi: Innocenti in Liguria per la neuroriabilitazione

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