Eleonora Guidi presidio fuori dal tribunale La sorella Elisabetta | Usa i social e risponde ai periti Innocenti va processato

Un presidio si è svolto davanti al tribunale di Firenze, dove si discute della capacità di essere processato di Lorenzo Innocenti, accusato di aver ucciso la sua compagna. La sorella della vittima, Elisabetta Guidi, ha dichiarato che Innocenti utilizza i social per rispondere ai periti e ha chiesto che venga processato. La discussione in aula riguarda le valutazioni sulla sua capacità di partecipare al processo.

Firenze, 25 marzo 2026 – In aula si discute della capacità di essere processato di Lorenzo Innocenti, l'architetto di Rufina accusato del femminicidio della sua compagna, Eleonora Guidi. Fuori dal tribunale, la sorella della vittima, Elisabetta, tutt'altro che sola, manifesta contro una perizia del giudice che lascia libero il presunto assassino perché reputato incapace e non pericoloso. I legali della famiglia Guidi, con i propri consulenti, si opporranno alle conclusioni del collegio. Eleonora Guidi, la sorella Elisabetta in presidio fuori dal tribunale: "Giustizia" La perizia e i dubbi. Pochi giorni fa, sempre a Firenze, c’era stata una manifestazione in piazza Santissima Annunziata organizzata da Nonunadimeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Eleonora Guidi, presidio fuori dal tribunale. La sorella Elisabetta: “Usa i social e risponde ai periti, Innocenti va processato” Articoli correlati Leggi anche: “È uno scandalo” la sorella di Eleonora Guidi uccisa con 24 coltellate. Il femminicida Lorenzo Innocenti è libero Femminicidio Rufina: uccise Eleonora Guidi ma non ricorda nulla. Non può essere processatoFIRENZE – Non e’ in grado di affrontare il proxesso e non è socialmemte Lorenzo Innocenti, l’architetto di 37 anni, accusato di omicidio volontario... Contenuti e approfondimenti su Eleonora Guidi Temi più discussi: Uccisa dal compagno, a Firenze manifestazione chiede ‘Giustizia per Eleonora’; Femminicidio, presidio a Firenze per Eleonora a un anno dalla morte; Firenze, la piazza chiede giustizia per il femminicidio di Eleonora Guidi: Noi ce la stiamo mettendo tutta. Eleonora Guidi, presidio fuori dal tribunale. La sorella Elisabetta: Usa i social e risponde ai periti, Innocenti va processatoIn aula si discute della capacità di essere processato dell'architetto di Rufina accusato del femminicidio della sua compagna. I legali della famiglia Guidi, con i propri consulenti, si opporranno all ... lanazione.it Eleonora Guidi, la sorella Elisabetta in presidio fuori dal tribunale: GiustiziaGuarda il video: in 30 secondi i momenti salienti e le ultime notizie di oggi. Approfondimenti, immagini esclusive e i fatti del giorno a cura della redazione. lanazione.it ANCHE LO STADIO CHIEDE “GIUSTIZIA PER ELEONORA GUIDI”. La chiediamo tutti. - facebook.com facebook Uccisa dal compagno, in piazza Santissima Annunziata un sit-in chiede giustizia per Eleonora Guidi x.com