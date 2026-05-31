L’Inter ha stabilito il prezzo per la cessione di Frattesi e sta valutando uno scambio in Serie A. La società mira a vendere il giocatore nella prossima sessione estiva di mercato, evitando che il suo contratto scada senza rinnovo e si trasformi in un’operazione a parametro zero. La strategia prevede anche un possibile scambio con un altro centrocampista, con l’obiettivo di portare in squadra un giocatore che corrisponda ai piani tecnici.

Il futuro di Davide Frattesi è sempre più lontano da Milano, con l’ Inter ormai decisa a monetizzare la sua cessione nella prossima finestra estiva di calciomercato per evitare il rischio di un addio a parametro zero. Nonostante il valore assoluto del calciatore, l’affollamento e la qualità straordinaria del centrocampo nerazzurro hanno ridotto drasticamente il suo minutaggio, trasformando l’ex Sassuolo in un lusso da panchina che il club non può più permettersi. La dirigenza di viale della Liberazione ha stabilito la valutazione del cartellino attorno ai 30 milioni di euro, una cifra considerata idonea per far partire il giocatore, dopo che già a gennaio l’addio era sfumato solamente per la mancanza di sostituti pronti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Caso Frattesi, l’Inter fissa il prezzo d’addio e punta lo scambio in Serie A: il piano strategico per arrivare a Koné

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FRATTESI: SHOPPING CON LA COMPAGNA E IN ESTATE ADDIO ALL'INTER. credits: @eros78.acquireal

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono ben 45 milioni di euro. Ecco il piano nerazzurroLa Roma ha stabilito il prezzo di vendita di Koné a 45 milioni di euro, un dettaglio che influisce sulle trattative di mercato dell'Inter.

Inter-Roma, intreccio di mercato: scambio Frattesi-Konè?L’Inter sta lavorando per il mercato estivo e punta a ottenere Manu Konè, con l’obiettivo di rinforzare la rosa.

Temi più discussi: Frattesi verso l’addio all’Inter: Atalanta e Roma in prima fila, il centrocampista può entrare nelle operazioni Palestra e Koné; Frattesi, Inter addio: intrigo Roma, ma l'Atalanta ha una carta da giocarsi; Palestra si avvicina all’Inter: la chiave è Frattesi. E Sarri…; Inter: Frattesi può sbloccare l'affare Palestra, ma il City di Maresca studia il colpo.

L'Inter prepara una maxi-offerta per #Palestra, stavolta non c'è alcuna chiusura dell'Atalanta alla trattativa: la valutazione balla tra i 40 e i 50 milioni, no dei bergamaschi a #Frattesi GDS x.com

[Fabrizio Romano] Davide Frattesi lascerà l'Inter quest'estate. Il club valuterà offerte dall'Italia e dall'estero. reddit

GdS - Frattesi ha salutato l'Inter. Roma sullo sfondo di uno scenario intrecciatoQuesta volta Davide Frattesi è davvero pronto a lasciare l’Inter. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che sul futuro del centrocampista romano ipotizza anche un possibile ritorno a casa. A gennaio su di ... msn.com

Inter, arrivano conferme: Frattesi contropartita in Serie AFrattesi pedina di scambio arrivano conferme: l'Inter ci piazza il colpaccio in Serie A, ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it