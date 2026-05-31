Una denuncia è stata presentata contro alcuni cittadini pakistani a Sondrio per aver organizzato partite di cricket non autorizzate. La polizia ha sequestrato attrezzature sportive e ha identificato i partecipanti coinvolti. Secondo le autorità, l’attività si svolgeva senza permesso, in spazi non idonei e senza rispettare le norme di sicurezza. L’indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità e per chiarire le modalità di svolgimento dell’evento.

La notizia della denuncia che ha raggiunto alcuni pakistani residenti a Sondrio per aver realizzato, senza autorizzazione, nel parco Bartesaghi un pitch, ovvero la base in cemento destinata a lanci e battute nello sport del cricket, ha diviso il popolo del web e non solo, tanto che il coordinamento provinciale di Sondrio di Fratelli d’Italia ha addirittura chiesto che gli autori di quell’" opera abusiva, in piena regola, su suolo pubblico " ne rispondano "penalmente e civilmente, incluso il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, senza far ricadere il costo sulla nostra collettività". Di altro segno le considerazioni dalla nota guida alpina e geologo Michele Comi (foto). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso cricket “abusivo“ : "Il cemento è altrove"

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Campo da cricket abusivo, arrivano le scuse: Abbiamo sbagliato, non conoscevamo le regole sondriotoday.it/cronaca/campo-… eccoci , il povero pakistano che nn capisce ma è capace di scrivere e dire che siamo tutti proprieta' di alalh e fratelli suoi L'ITALIA x.com

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