Un gruppo di cittadini pakistani residenti a Sondrio ha chiesto a degli agenti di passaggio il permesso di giocare a cricket nel parco Bartesaghi durante il tempo libero. La richiesta sarebbe stata motivata da un’errata interpretazione, definita come un “abusivo” utilizzo del campo. Le scuse sono state presentate per chiarire che si trattava di un fraintendimento e che l’attività non era intenzionalmente illegale.

Alla base sembrerebbe esserci stato nient’altro che un’incomprensione. Un gruppo di pakistani che vive a Sondrio desidera dedicarsi al parco Bartesaghi, nel proprio tempo libero, al cricket e chiede a degli agenti di passaggio la possibilità di giocare. La risposta è positiva e da lì, in un paio di serate di lavoro, viene realizzata non lontano dal bar che sta per riaprire con la nuova gestione una piattaforma in sabbia, sassi e cemento, il cosiddetto pitch. Il tutto, però, in un’area pubblica e soprattutto senza alcuna autorizzazione (se non l’assenso degli agenti, che di certo non immaginavano che di lì a poco i pakistani si sarebbero dati. alle costruzioni), motivo per cui la Polizia locale ha posto sotto sequestro l’area e ha denunciato i presunti responsabili all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cricket “abusivo“. Le scuse dei pakistani

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