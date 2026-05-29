Campo da cricket abusivo al Parco Bartesaghi | A pagare i danni siano i responsabili e non la collettività
Al Parco Bartesaghi di Sondrio, alcuni individui di origine straniera hanno costruito senza autorizzazione una piattaforma in cemento per il cricket. L’opera, realizzata con sassi, sabbia e materiali da costruzione, si è protratta per almeno due giorni. L’amministrazione ha dichiarato che chi ha causato i danni dovrebbe essere responsabile dei costi di riparazione, evitando che a pagare siano i cittadini.
Nei giorni scorsi, al Parco Bartesaghi di Sondrio alcuni frequentatori di origine straniera hanno realizzato, senza alcuna autorizzazione, una piattaforma in cemento per il gioco del cricket all'interno dell'area verde, utilizzando sassi, sabbia e materiali da costruzione nel corso di almeno due. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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