Le indagini sul caso riguardano le foto trovate sul telefono dell’uomo, che mostrano il corpo della vittima con segni violacei. Si stanno analizzando le registrazioni e le testimonianze riguardanti le urla della bambina in bagno, ascoltate dagli adulti presenti. La sorella della vittima ha riferito che il corpo della sorella era viola e che questa aveva urlato prima di morire. Le autorità continuano a raccogliere elementi sulle reazioni degli adulti durante l’episodio.

? Domande chiave Cosa hanno scoperto gli inquirenti nelle foto sul telefono dell'uomo?. Come hanno reagito gli adulti alle urla della bambina in bagno?. Perché la madre ha fornito una versione diversa ai soccorritori?. Chi sono i responsabili che affronteranno l'interrogatorio di garanzia domani?.? In Breve Sintomi gravi apparsi a Perinaldo il 7 febbraio presso l'abitazione di Emanuel Iannuzzi.. Emanuela Aiello accusata di maltrattamenti aggravati e omissione di soccorso per la figlia.. Foto nel telefono di Iannuzzi mostrano Beatrice con lividi e costretta a fumare.. Interrogatori di garanzia per Iannuzzi e Aiello fissati per domani 1 giugno.. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Beatrice, la sorella: ‘Il corpo era viola e lei urlava

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Beatrice morta a due anni, la testimone: «La picchiava ogni giorno»

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Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»La sorella della bambina deceduta a Bordighera ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso, affermando che il corpo era viola e la...

Beatrice, le sorella della bimba morta a Bordighera: «Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto»Beatrice, sorella di una bambina deceduta a Bordighera, ha descritto le condizioni della sorellina prima del decesso.

Temi più discussi: Il dramma di Beatrice, morta per le violenze di mamma e compagno. Nel cellulare le foto dei pestaggi; Beatrice uccisa a 2 anni: i lividi, i capelli strappati, il video in cui fuma. L’orrore nel telefono e gli appelli delle sorelle: Portatela in ospedale; Bimba morta a Bordighera, arrestato il compagno della madre; Il dramma di Beatrice, morta a 2 anni dopo violenze abominevoli e atrocità. In un video costretta a fumare.

Beatrice, la sorella della bimba morta a #Bordighera per maltrattamenti: Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha risposto. Eh, tesoro mio, perché non vivevate in un bosco e quindi di voi a nessuno fregava un ca x.com

Beatrice, la sorella della bimba morta a Bordighera: Aveva il corpo viola, la testa le cadeva. Abbiamo chiesto aiuto ai grandi, nessuno ci ha rispostoPiù la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male. È uno dei ... ilmattino.it

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