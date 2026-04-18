Nel tribunale del Tim Curry Criminal Justice Center si sono ascoltate le testimonianze riguardanti il sequestro e l’omicidio della piccola Athena Strand, avvenuti nel novembre 2022. Durante l’udienza sono stati mostrati video che ritraggono i momenti che coinvolgono il sospettato. Le immagini sono state cruciali per ricostruire le fasi dell’accaduto e sono state al centro dell’attenzione dei presenti in aula.

Il tribunale del Tim Curry Criminal Justice Center è stato teatro di una testimonianza straziante dopo il sequestro e l’omicidio della piccola Athena Strand, avvenuto nel novembre 2022. Tanner Horner, ex FedEx, ha ammesso le proprie responsabilità davanti alla corte, mentre i dettagli emersi durante la fase della condanna hanno scosso profondamente l’aula, costringendo i giurati a piangere per la crudeltà delle prove presentate. L’evento che ha scosso la comunità di Paradise, nell’area di Fort Worth in Texas, risale al 30 novembre 2022. In quella data, Horner si era recato all’indirizzo della bambina di sette anni per consegnare un pacco contenente delle bambole Barbie del set You Can Be Anything.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Athena Strand: le prove video svelano l’orrore del rapitore

Notizie correlate

Caso Athena Strand: il cinico ricatto del FedEx dopo l’omicidioUn tribunale del Texas sta valutando la condanna di Tanner Horner, il FedEx che ha ammesso la responsabilità per l’uccisione della piccola Athena...

Il video dell’orrore: "Trascinato e ucciso dall’accalappiacani": il caso in tribunaleSi chiamava Bella ed era un meticcio di colore bianco piuttosto anziano e malato.

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Caso Athena Strand | il cinico ricatto del FedEx dopo l’omicidio; L’autista FedEx che ha ammesso di aver ucciso una bambina di 7 anni ha lanciato il suo corpo.