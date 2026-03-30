Bezzecchi trionfa | Aprilia domina COTA con doppietta storica

Sul tracciato del Circuit of the Americas in Texas, il Gran Premio degli Stati Uniti si è concluso con la vittoria di Marco Bezzecchi, che ha portato a casa il primo posto con la sua Aprilia. La gara è stata caratterizzata da una doppietta storica della casa motociclistica, che ha visto anche il secondo classificato conquistare punti importanti. La corsa si è svolta senza incidenti di rilievo.

Sul tracciato del Circuit of the Americas, in Texas, il Gran Premio degli Stati Uniti si è concluso con una vittoria netta di Marco Bezzecchi sulla sua Aprilia. Il pilota romagnolo ha tagliato il traguardo con un vantaggio di due secondi su Jorge Martin, mentre la squadra veneta ha realizzato la storica doppia vittoria consecutiva mai vista prima nella classe regina. L’atmosfera a Austin è stata segnata dalla dominanza tecnica dell’Aprilia, che ora mette sotto pressione diretta i rivali storici come Ducati. Oltre al vincitore, il podio è stato completato da Pedro Acosta, seguito da una quarta posizione per Fabio Di Giannantonio e una quinta per Marc Marquez. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bezzecchi trionfa: Aprilia domina COTA con doppietta storica Articoli correlati Leggi anche: Bezzecchi trionfa in Brasile, precedendo Martin: storica doppietta per Aprilia nella MotoGP. Bezzecchi trionfa in MotoGP in Brasile, doppietta ApriliaIl romagnolo precede Jorge Martin e vola in vetta al Mondiale, terzo Di Giannantonio. Aggiornamenti e notizie su Bezzecchi trionfa Temi più discussi: Nuovo trionfo dell'Aprilia, domina Bezzecchi che va in testa al Mondiale; MotoGP, Bezzecchi vince di nuovo: Aprilia domina in Brasile; Dopo il trionfo in Thailandia, Bezzecchi domina anche in Brasile e diventa leader del mondiale; MotoGp, Aprilia domina in Brasile: Bezzecchi davanti a Martin, vola in testa al Mondiale | Ordine d'arrivo e nuova classifica. Nuovo trionfo dell'Aprilia, domina Bezzecchi che va in testa al MondialeContinuano a stupire l'Aprilia e soprattutto Marco Bezzecchi che trionfa anche nel Gran Premio degli Stati Uniti in Texas dopo l'uno due in Brasile. Il pilota riminese, al via dalla quarta posizione s ... ansa.it MotoGP: Bezzecchi domina ad Austin, doppietta Aprilia e tris consecutivoMarco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio delle Americhe 2026 sul circuito di Austin, firmando la terza vittoria consecutiva in stagione dopo Thailandia e Brasile. Il pilota italiano si conferma protago ... msn.com Continuano a stupire l’Aprilia e soprattutto Marco Bezzecchi che trionfa anche nel Gran Premio degli Stati Uniti in Texas dopo l’uno due in Brasile - facebook.com facebook #MotoGP, Martin trionfa ad Austin nella gara Sprint: beffa per Bagnaia. Bezzecchi out! x.com