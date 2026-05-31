Nel cimitero di Casapulla è stato installato un tempio crematorio, suscitando proteste tra i residenti. La questione riguarda l’approvazione del progetto, nonostante ci siano dubbi di natura urbanistica. La presenza dell’impianto solleva anche preoccupazioni sulla salute dei cittadini di San Prisco, che si trovano nelle vicinanze. La discussione si concentra sulle modalità di autorizzazione e sui possibili effetti dell’impianto sulla zona.

? Domande chiave Perché il progetto è stato approvato nonostante i dubbi urbanistici?. Come influirà l'impianto sulla salute dei residenti di San Prisco?. Chi ha deciso di ignorare il coinvolgimento dei comuni confinanti?. Quanto inciderà davvero il ritorno economico sulla gestione del territorio?.? In Breve Progetto da 3,4 milioni di euro proposto dalla società Edile Vispin srl di Napoli.. Giunta approva delibera il 6 febbraio 2026 con gli assessori Sarogni e Sorbo.. Comune riceverebbe ritorno economico pari al 5% degli utili generati dall'impianto.. Impatto ambientale coinvolge i residenti dei comuni confinanti di San Prisco e Casagiove.. Il progetto del tempio crematorio a Casapulla scatena la protesta tra i residenti e i comuni confinanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Casapulla, tempio crematorio nel cimitero: scoppia la protesta

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