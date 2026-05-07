Tempio crematorio a Colfiorito il Tar boccia l' idea | Variante urbanistica e vincoli paesaggistici insuperabili

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto la richiesta di realizzare un tempio crematorio sull'altopiano di Colfiorito, nel comune di Foligno. La decisione si basa sulla presenza di vincoli paesaggistici e sulla variante urbanistica adottata per il progetto. La pronuncia giudiziaria impedisce al momento l'avvio dei lavori, sottolineando che le norme di tutela ambientale e paesaggistica sono considerate insuperabili nel caso in questione.

Il tempio crematorio sull'altopiano di Colfiorito, nel comune di Foligno, non si può (almeno al momento) realizzare, scontrandosi con le ragioni di tutela paesaggistica.Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria ha respinto integralmente il ricorso della società La Fenice srl, che aveva.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Abbattuto manufatto abusivo in area con vincoli paesaggisticiTempo di lettura: < 1 minutoManufatto abusivo in area sottoposta a vincoli paesaggistici: a 23 anni dalla sentenza di condanna, arriva la demolizione. Forno crematorio, il Tar respinge la sospensiva: si va avantiNessuno stop, almeno per ora, al progetto del tempio crematorio annesso al cimitero comunale di Maddaloni.